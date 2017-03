Alicia Vikander avontuurlijk gekleed als Lara Croft PoeHao 27-03-2017 21:53 print

Volgend jaar komt de film Tomb Raider uit en het verhaal is gebaseerd op de roemruchte reboot van de game Tomb Raider uit 2013. Lara Croft (Alicia Vikander) is hier 21 lentes en op zoek naar haar verdwenen vader. Onze collega’s van Vanity Fair hebben deze kiekjes gepubliceerd, zodat je een eerste indruk hebt. Wat vinden jullie: is Vikander beter dan Jolie?