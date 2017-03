Robben: "We zijn gewoon niet goed genoeg"

Arjen Robben heeft het na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije opgenomen voor Matthijs de Ligt. De 17-jarige verdediger debuteerde. "De bondscoach brengt een jongen van 17 en juist hij is bij beide goals betrokken. Dat zul je dan altijd zien", vertelde Robben tegen De Volkskrant.

"De Vrij viel weg. Ook een raadsel: dat we die niet fit hebben gekregen in drie dagen. Matthijs de Ligt maakte deze week een goede indruk. Volgens mij is hij een rustige, stabiele jongen. Alleen: het gaat mis. Als die jongen een dijk van een wedstrijd speelt, gaat het over het lef van de trainer. Dat is de voetballerij."

Robben had geen verklaring voor de ontluisterende nederlaag. "Je kunt van alles roepen en schreeuwen, maar je moet het gewoon op het veld doen. Ik kan het niet verklaren en sta met mijn mond vol tanden. Het is ook kwaliteit. We zijn gewoon niet goed genoeg."