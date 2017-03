Scheidsrechter maakt 'schwalbe' en geeft rood plus onterechte penalty heywoodu 27-03-2017 12:22 print

De voetbalwedstrijd tussen de Braziliaanse clubs Fluminense en Vasco da Gama kende dit weekeinde een bijzonder verloop. Vooral scheidsrechter Luis Antonio Silva speelde in de wedstrijd in het staatskampioenschap van Rio de Janeiro een doorslaggevende rol.

Vasco kwam na een kwartiertje al op voorsprong door een goal van Pikachu, die er als de bliksem bij was om een voorzet achter de doelman te prikken. Daar bleef het lang bij, tot na ruim vijftig minuten de wedstrijd een opmerkelijk moment kende.

Luis Fabiano, voormalig topspits van Sevilla en tegenwoordig uitkomend voor Vasco, kreeg een gele kaart en was daar allerminst gelukkig mee. Hij ging verhaal halen bij de scheidsrechter, die prompt naar achteren strompelde en uit evenwicht leek, alsof Fabiano hem een kopstoot van jewelste had gegeven. Genoeg reden voor de arbiter om Fabiano nog eens geel en dus rood te geven, waar de spits na afloop alleen maar om kon lachen.

"Zo'n belachelijke schwalbe van een scheidsrechter heb ik nog nooit gezien, wat stelde die man zich vreselijk aan!" Waarom Fabiano dacht dat het een goed idee was om na een gele kaart nog eens te gaan protesteren en ook maar een beetje in de buurt van de scheidsrechter te komen is overigens een raadsel.

O motivo da expulsão de Luís Fabiano:pic.twitter.com/b7MEnKoVAI — Goleada Info (@goleada_info) March 26, 2017

Zonder Fabiano kwam Vasco in de problemen: al binnen tien minuten scoorde Fluminense twee keer en kwam het op een 2-1 voorsprong. De scheidsrechter voelde zich er misschien wat schuldig over, want diep in de blessuretijd gaf hij Vasco een penalty. Waarom weet niemand, maar vermoedelijk was het vanwege hands, ware het niet dat de bal vrij duidelijk tegen de borst van Renê kwam. Oordeel zelf, penalty of niet? En: goedmakertje of, zoals de coach van Vasco na afloop zei, 'gewoon een foutje'?

De onterechte penalty voor Vasco da Gama (Bron: YouTube)