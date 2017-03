De Britse politie heeft in de Engelse stad Birmingham een dertigjarige man aangehouden in verband met de aanslag vorige week bij het parlement in Londen. Hij wordt verdacht van "voorbereiding van terroristische daden" maakte de politie zondag bekend.

Sinds de aanslag woensdag werden twaalf mensen opgepakt. Negen zijn zonder verdere stappen tegen hen weer vrijgelaten, voegde de politie eraan toe.

De in Groot-Brittannië geboren Khalid Masood (52) reed woensdag met een gehuurde auto voetgangers aan op de Westminster Bridge. Vervolgens stak hij een politieman neer met messen, waarna hij door andere agenten werd doodgeschoten. Naast de agent kwamen ook drie voetgangers om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat claimde dat Masood een IS-soldaat was.



Nieuwe arrestatie na aanslag Londen (Foto: ANP)