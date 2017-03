Verslag Glory 39: anti-climax voor kickbokser Gerges

Zaterdag stonden twee titels op het spel tijdens kickboksgala Glory 39 in België, waar Cédric Doumbé en Sittichai Sitsongpeenong hun titels op het spel zetten tegen respectievelijk Yoann Kongolo en Dylan Salvador. Verder was Hesdy Gerges klaar voor zijn gevecht tegen de Brit Chi Lewis-Parry.

Hesdy Gerges stond al helemaal klaar voor zijn gevecht tegen Parry, maar enkele minuten voor het begin van de partij werd al duidelijk dat er problemen waren in het team van Parry. Het gevecht werd uitgesteld tot later op de avond en uiteindelijk afgelast, nadat Parry besloot niet meer te vechten. Het waarom is nog niet duidelijk en de geruchten gaan van buikgriep tot bokshandschoenen die niet pasten. Gerges gaat er vanuit dat zijn Britse opponent niet meer durfde, iets wat dit jaar blijkbaar eerder voorkwam toen Parry een gevecht afzegde tegen de indrukwekkende Roemeen Câtâlina Morosanu.

"Dit is gewoon belachelijk. Zijn volgende gevecht moet gewoon tegen mij zijn, want anders kan hij maar beter stoppen", zei de teleurgestelde Gerges tegen een reporter van Combat Point. De Amsterdammer wilde na een rotperiode juist tijdens dit gevecht laten zien dat hij nog steeds bij de top behoorde, maar die plannen kunnen voorlopig de ijskast in.



Gerges heeft geen goed woord over voor Parry (Bron: Youtube)

In de lichtgewichtsklasse liet Sitthichai zien dat hij nog steeds de beste is na een TKO-overwinning op de nummer twee, Salvador. In de vierde ronde greep de scheidsrechter in, nadat Salvador na een aantal rake knieën op het lichaam, niet op tijd herstelde. Beide vechters ontmoetten elkaar een keer eerder, toen won Salvador, maar zaterdagavond verdedigde de Thai zijn titel voor de tweede keer succesvol.

Doumbé won afgelopen december de titel in het weltergewicht van de, tot dan toe, ongenaakbare Nieky Holzken. Een directe herhaling van dit gevecht laat nog even op zich wachten, maar een aantal weken geleden heeft Holzken een nieuw contract getekend bij Glory, dus hopelijk zien we deze twee binnenkort weer in de ring. De Zwitser Kongolo had al een keer gewonnen van Doumbé en deze knock-out specialist zou de Fransman maar wat graag KO slaan. Praatjesmaker Doumbé is een meester in het bloed onder de nagels halen bij zijn tegenstanders en ook deze keer was hij superieur in het mentale spel. Kongolo leek overgeconcentreerd en kwam niet in het spel voor. Showman Doumbé won alle rondes met zijn spectaculaire vechtstijl en zijn eerste succesvolle titelverdediging is een feit.

Uitslagen Glory 39:

Petchpanomrung Kiatmookao verslaat Serhiy Adamchuk na jurybesluit (29-28, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27)

Jamal Ben Saddik verslaat Guto Inocente na jurybesluit (30-27 x 5)

Serhiy Adamchuk verslaat Nafi Bilalovski na jurybesluit (30-27 x 5)

Petchpanomrung Kiatmookao verslaat Alexei Ulyanov na jurybesluit (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28)

Sitthichai Sitsongpeenong verslaat Dylan Salvador door TKO (rechterknie op het lichaam) in ronde 4 en behoudt de lichtgewichttitel

Marat Grigorian verslaat Anton Petrov door TKO (stoten) in ronde 2.

Qinghao Meng verslaat Killian Moulun na jurybesluit (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 27-30)

Harut Grigorian verslaat Pavol Garaj na jurybesluit (30-27 x 5)

Tyjani Beztati verslaat Sabri Ben Henia door TKO (scheidsrechter ingrijpen) in ronde 2

Nog een aantal hoogtepunten van Glory 39:

In 10 minutes, Petchpanomrung Kiatmookao kicks off the #GLORY39 main card on ESPN3 4pm ET / 1pm PT: https://t.co/pKIrqB5GVx pic.twitter.com/JpzfUmguts — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) March 25, 2017