Hamilton: "Mercedes moet het bandenverbruik verbeteren"

Volgens Mercedes-coureur Lewis Hamilton moet zijn team meer doen om de bandenslijtage te verminderen. De Brit mocht wel van pole starten en deze positie te behouden, maar door een noodzakelijke vroege stop verloor hij de leiding aan Sebastian Vettel. Een gebrek aan grip tijdens de eerste stint zou later de schuldige blijken.

Er was tijdens de Grand Prix van Australië weinig meer te merken van de dominantie van voorgaande jaren. Hamilton kon Vettel niet van zich afschudden en moest eerder stoppen dan de bedoeling was omdat hij geen grip meer had van zijn setje ultra-softs. Hierdoor belandde hij achter Max Verstappen, die hem lang genoeg ophield om Vettel een nipte veilige stop te geven.

"Het team vroeg mij voortdurend hoe de banden zich hielden tijdens de stint - en de race die we hadden gepland om te racen was niet per se de meest optimale," zei Hamilton. "We hadden allereerst de snelheid niet om een gat te trekken naar Sebastian, dat wisten we vrij vroeg al. We bleven de strategie aanhouden, wat uiteindelijk niet zou werken zoals verwacht"

"Er is iets waar we aan moeten werken, voor ons is het duidelijk dat de bandenslijtage de reden is dat we verliezen. We zullen dus veranderingen moeten doorvoeren in de toekomst, en dat is iets wat zeker gaat gebeuren. We hadden het beter kunnen doen."