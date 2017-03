Vettel: "Het was een fantastische dag"

Sebastian Vettel won zondag de Grand Prix van Australië en zorgde ervoor dat Ferrari voor het eerst sinds 2015 weer zegevierde in de Formule 1. De Duitser reed een snaarstrakke race en werd na afloop verkozen tot Driver of the Day.

"Ik wil iedereen enorm bedanken. De auto was geweldig en was heel fijn om te rijden. Het was echt een fantastische dag", sprak Vettel na afloop dolgelukkig. "De start ging nog niet zo lekker. Ik had wat wielspin en moest Lewis (Hamilton) wat laten gaan, terwijl Valtteri (Bottas) vlak achter me zat. Gelukkig kon ik mijn plek daar verdedigen en gelijk daarna kon ik vooruit kijken. Het was een geweldige dag, ook al had ik wat geluk dat Lewis na zijn stop wat werd opgehouden", doelt Vettel op Max Verstappen, die Hamilton enkele ronden achter zich hield en er zo mede voor zorgde dat de Brit de nodige tijd verloor.

Vettel wilde nog niet teveel op de zaken vooruit lopen en noemde zichzelf nog geen kampioenschapskandidaat. "De wereldtitel is nog wel ver weg natuurlijk. We zijn ontzettend blij met deze zege, die we flink gaan vieren. Daarna zien we wel hoe het verder gaat." Ook over de banden was hij tevreden. "Ze slijten minder snel dus je kunt goed blijven pushen. Ik had met deze banden wel voor altijd door kunnen blijven rijden, heerlijk! "