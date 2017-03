Energiebedrijf Nuon heeft terecht het bod van 2 miljoen euro op zijn kolencentrale in Amsterdam afgewezen. Dat zegt vakbond FNV. Volgens de bond is er minstens 5 miljoen euro nodig voor de compensatie van het personeel van de centrale.

FNV wijst onder meer op de kosten voor een goed sociaal plan, WW-uitkeringen en pensioengaten van werknemers. "Het bedrag van 2 miljoen euro dekt bij lange na niet de kosten", aldus de bond.

De duurzame energieleverancier Vandebron had Nuon 1 miljoen euro geboden voor de Hemwegcentrale, niet om stroom op te wekken, maar om de centrale te sluiten en een andere bestemming te geven. Later kondigde de gemeente Amsterdam bij monde van wethouder Abdeluheb Choho (duurzaamheid) aan dit bod te willen verdubbelen.

De dupe

FNV is niet tegen de verkoop van de centrale, maar de 230 medewerkers mogen daar volgens de bond niet de dupe van worden.

De bond pleitte vorig jaar al bij minister Henk Kamp (Economische Zaken) voor een compensatiefonds gevuld met 600 miljoen tot 800 miljoen euro voor de werknemers in de kolensector, als de politiek besluit om alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Een besluit hierover is nog altijd niet genomen. Sluiting van alle kolencentrales in Nederland betekent volgens de bond een verlies van 2800 banen in de kolenketen in Nederland.

Nuon zelf gaf eind vorig jaar al aan open te staan voor sluiting van de kolencentrale, mits er een goede regeling komt voor de werknemers die hierdoor op straat komen te staan.



'Bod op kolencentrale Nuon terecht afgewezen' (Foto: ANP)