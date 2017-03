Antonio Banderas herstellende van hartaanval Redactie 26-03-2017 13:50 print

Antonio Banderas is twee maanden geleden getroffen door een hartaanval. "Ik heb erg veel geluk gehad", vertelde de 56-jarige acteur volgens EFE tijdens zijn bezoek aan het Malaga Spanish Film Festival.

Banderas zei dat hij op 28 januari een hartaanval had die geen blijvende schade heeft aangericht. "Ze hebben me geopereerd en drie stents in mijn kransslagaders geplaatst." De acteur vertelde ook dat hij al langer kampte met hartritmestoornissen. Volgens hem zijn de gezondheidsproblemen het gevolg van 37 jaar lang hard en veel werken.

Geruchten dat Banderas hartproblemen had, deden een paar dagen na zijn hartaanval al de ronde. The Sun wist eind januari te melden dat de acteur met spoed naar het ziekenhuis was gebracht nadat hij tijdens het sporten pijn op zijn borst had gekregen.

"Het is iets dat elke dag gebeurt en een heleboel mensen overkomt", zei hij zaterdag over zijn gezondheidsproblemen. "Ik heb het nooit willen verbergen, maar wilde voorkomen dat ik als belangrijker werd gezien dan al die anderen."



Antonio Banderas herstellende van hartaanval (Foto: BuzzE)