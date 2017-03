Gewonden en dode na schietpartij nachtclub VS Redactie 26-03-2017 13:48 print

Bij een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse stad Cincinnati is ten minste een persoon om het leven gekomen en zijn veertien mensen gewond geraakt. Het schietincident had zondag rond 01.00 uur 's nachts plaats in de Cameo Night Club, meldt CNN.

Volgens de lokale politie gaat het niet om een terroristische actie, al zijn de motieven van de dader of daders nog onduidelijk. Er is niemand opgepakt. Meerdere slachtoffers zijn met levensbedreigende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

In de nachtclub waren honderden mensen aanwezig toen er werd geschoten.



Gewonden en dode na schietpartij nachtclub VS (Foto: ANP)