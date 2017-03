Achtervolging dronkeman eindigt in tuin Redactie 26-03-2017 13:47 print

Een wilde achtervolging is zondagochtend geëindigd in een tuin in Woerden. Daarop kon de politie de dronken bestuurder aanhouden.

Om 04.15 uur kreeg de politie een melding van huiselijk geweld in de Utrechtse wijk Terwijde. Ter plekke bleek dat de betrokken 39-jarige man te diep in het glaasje had gekeken. Een uur later was de man opnieuw agressief in de woning.

Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, vertrok de man met zijn auto. Hij negeerde een stopteken. De politie zette de achtervolging in, wat leidde tot een wilde rit waarbij de man 150 kilometer per uur binnen de bebouwde kom reed.

Via Harmelen reed hij naar Woerden, waar de man in een flauwe bocht de macht over het stuur verloor, door een hek reed en in het struikgewas van een tuin tot stilstand kwam. Hij bleek niet gewond en kon daarom worden meegenomen naar het politiebureau. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen. Ook zal hij een aantal pittige boetes krijgen.



Achtervolging dronkenman eindigt in tuin (Foto: ANP)