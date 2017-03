Pleidooi voor langer bevriezen olieproductie Redactie 26-03-2017 13:46 print

Oman, Venezuela en Irak willen dat de olieproductie langer dan afgesproken wordt bevroren. Ze pleitten zondag voor een verlenging van het vorig jaar gesloten akkoord. Daarmee steunen ze de recente oproep van de Algerijnse minister van Olie om ook na juni een rem te zetten op de productie.

Oliekartel OPEC heeft samen met niet-leden zoals Rusland sinds begin dit jaar de productie verlaagd om zo de lage olieprijzen te stutten. Die afspraak loopt tot en met juni. Ondanks de deal laten de olieprijzen niet de gewenste opleving zien.

Koeweit was eerder deze maand het eerste land dat zich hardop uitsprak over het verlengen van de deal. Volgens de landen is het zinvol om de afspraak met minstens zes maanden te verlengen.



Pleidooi voor langer bevriezen olieproductie (Foto: ANP)