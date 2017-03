Jongen overlijdt na aanrijding op A44 Redactie 26-03-2017 13:44 print

De elfjarige jongen uit Oegstgeest die zaterdag op de A44 bij zijn woonplaats werd aangereden toen hij wilde oversteken, is zondagochtend in het ziekenhuis overleden.

Waarom hij de snelweg wilde oversteken is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie lijkt het er op dat hij de kortste weg wilde nemen. De A44 snijdt door Oegstgeest heen. Toen de jongen in de berm stond om over te steken, trapten passerende automobilisten op de rem om hem te waarschuwen voor het gevaar, aldus de politie.

Toen hij besloot toch over te steken, kon een automobilist hem niet meer ontwijken. Het slachtoffertje werd op de plaats van het ongeluk behandeld aan zijn verwondingen en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto en een aantal mensen die het ongeluk zagen gebeuren, kregen na de aanrijding slachtofferhulp op het politiebureau.



Jongen overlijdt na aanrijding op A44 (Foto: ANP)