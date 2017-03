Reactie Verstappen na Grand Prix van Australië

Reactie Verstappen na Grand Prix van AustraliŽ heywoodu 26-03-2017 09:32 print

Max Verstappen heeft het Formule 1-seizoen geopend met een vijfde plek in de Grand Prix van Australië. De Red Bull-coureur reed een uitstekende race en zat uiteindelijk een stuk dichter bij de top-4 dan menigeen vooraf had gedacht. Verstappen was na afloop dan ook tevreden.

"Gelijk toen ik de pitstraat uitreed voelde ik al dat de koppeling goed pakte en de start ging daarna ook goed", aldus de Nederlander. "Het was alleen jammer dat ik bij het uitkomen van de eerste bocht wat te dicht achter de Mercedes zat. Je kunt moeilijk aansluiten, maar qua snelheid zat het goed. Het is alleen moeilijk als je binnen twee seconden van iemand zit, dan verlies je grip en wordt het lastig."

Bij de pitstops schakelde iedereen voorin van de ultrasofts over naar de softs, behalve Verstappen. De Nederlander ging naar supersofts, één tandje harder dan de ultra's, maar zachter dan de gewone softs. "Dat was eigenlijk altijd al ons doel en dat pakte heel goed uit, want we waren snel daarna." Er kwam de nodige stof uit de remmen aan het eind van de race, vooral linksvoor, maar volgens Verstappen zat het niet alleen daar: "We dachten aan de remmen in het algemeen, dus ik heb hem gewoon rustig naar huis getoerd. Dit is het beste wat we vandaag hadden kunnen doen", vertelt hij tegenover de camera van Ziggo Sport.