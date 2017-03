Eindelijk! Zomertijd weer ingegaan!

De zomertijd is eindelijk weer ingegaan. Om 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag is de klok een uur vooruitgezet. In ruil voor een eenmalig kortere nacht krijgen we nu dagen waarop het lekker lang licht blijft en kunnen we 's avonds wat langer genieten van ons terrasje, onze barbecue of gewoon van een zwoele zomeravond.

Momenteel is het 's morgens nog even iets langer donker, maar over een paar weken is het ook 's morgens weer vroeg licht.

In het laatste weekend van oktober eindigt de zomertijd en gaat de wintertijd in. Dat gebeurt in de nacht van 28 op 29 oktober. Op dat moment krijgen we er 's nachts een uurtje extra bij en ruilen we de lange zomerdagen in voor knusse, donkere avonden.



Zomertijd weer ingegaan (Foto: ANP)