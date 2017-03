De Verenigde Staten hebben bij een luchtaanval in Afghanistan een bekende terroristenleider van al-Qaeda gedood. Dat meldt het Pentagon zaterdag (lokale tijd) in een verklaring.

De aanval zou plaats hebben gevonden op 19 maart en daarbij zou Qari Yasin zijn omgekomen. ,,De dood van Yasin is het bewijs dat terroristen die de islam zwartmaken en zich doelbewust richten op onschuldige mensen niet zullen ontkomen aan gerechtigheid", zei Jim Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie.

De bekende al-Qaeda-militant is verantwoordelijk voor de dood van tientallen mensen waaronder twee Amerikaanse soldaten, bij een bomaanslag in een hotel in de Pakistaanse stad Islamabad in 2008. Bovendien zou hij een rol hebben gespeeld bij de dodelijke aanslag op een bus van het nationale cricketteam van Sri Lanka in 2009. De spelers en begeleiders werden beschoten toen zij in een bus met politiebegeleiding op weg waren naar de Pakistaanse stad Lahore. Door de aanslag kwamen zes agenten en de chauffeur van het voertuig met scheidsrechters om het leven.



'Leider al-Qaeda gedood bij luchtaanval VS' (Foto: ANP)