Een vijftienjarige jongen heeft zich maandag gemeld bij de Rotterdamse politie nadat beelden waren verspreid waarop te zien is hoe hij een buschauffeur probeert te overvallen.

Op 1 februari stapte de verdachte op station Lombardijen in, richtte een wapen op de bestuurder en eiste geld. Daarna liep hij lachend de bus uit en ging bij de halte zitten. Toen de chauffeur verhaal wilde halen, rende de Rotterdammer weg. Volgens het slachtoffer had de jongen een vuurwapen of iets dat daar op lijkt. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Het opsporingsprogramma van RTV Rijnmond liet beelden zien van de overvalpoging. De opnames zijn volgens de politie massaal gedeeld via social media. Gezien zijn jonge leeftijd is hij eerst onherkenbaar getoond in de hoop dat hij zich zou melden. Toen dat niet gebeurde, zijn donderdag beelden online gezet waarop hij herkenbaar is. Op aandringen van zijn ouders meldde de puber zich uiteindelijk op het politiebureau.



Jongen meldt zich na tonen beelden busoverval (Foto: ANP)