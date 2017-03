VS gaat elektronica weren in cabine static 21-03-2017 05:39 print

De Amerikaanse autoriteiten gaan elektrische apparaten groter dan een mobieltje verbieden in cabines van vliegtuigen die naar de VS komen. De regel moet gelden voor vluchten uit een aantal landen in Afrika en het Midden-Oosten, melden beleidsmakers aan CNN.

Laptops, tablets en andere elektronica van een soortgelijke grootte moeten ingecheckt worden bij de ruimbagage. De maatregel volgt op een specifieke terreurdreiging, die mogelijk komt van al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland (AQAP).

Om welke vliegmaatschappijen en landen het gaat is niet bekend. Wel berichtte Royal Jordanian Airlines op Twitter dat ze de ban invoeren, al trok de vliegtuigmaatschappij die tweet later weer in.

De autoriteiten willen de maatregel niet officieel bevestigen, maar een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de specifieke landen en maatschappijen erover zijn geïnformeerd.



VS gaan elektronica-apparaten weren in cabine (Foto: ANP)