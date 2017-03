Herverkiezing lonkt voor Kamervoorzitter Arib Redactie 20-03-2017 23:33 print

De kansen voor Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) op herverkiezing zijn flink gegroeid. VVD, CDA en D66 willen geen eigen kandidaat-voorzitter naar voren schuiven en zijn tevreden over Arib, melden bronnen aan het Binnenhof. De SP komt evenmin met een tegenkandidaat, liet de partij weten.

Arib zelf wil niets liever dan voorzitter blijven. Ze kreeg vorige week al de zegen van haar nog maar negenkoppige fractie, ook al moet die de taken dan over nog minder leden verdelen.

Drie van de grootste partijen zouden Arib dus niets in de weg willen leggen. Dat de PvdA-fractie nog maar de zevende fractie is in grootte is voor hen geen beletsel. Maar mocht zich een nog geschiktere tegenkandidaat melden uit een andere hoek, dan kunnen ze nog overstappen.

Voorbeeldig

De 56-jarige Arib, die in Marokko werd geboren, loste in januari van het afgelopen jaar Anouchka van Miltenburg af als Kamervoorzitter. Ze hanteert de voorzittershamer volgens vriend en vijand voorbeeldig. Onlangs schaarde een van haar voorgangers, VVD'er Frans Weisglas, zich nog vierkant achter haar.

De Tweede Kamer kiest volgende week woensdag een nieuwe voorzitter. Doorgaans komt die uit een van de grootste fracties.



Herverkiezing lonkt voor Kamervoorzitter Arib (Foto: ANP)