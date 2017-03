Barça wil nog jaren door met Iniesta Redactie 20-03-2017 20:30 print

Als het aan technisch directeur Robert Fernandez van FC Barcelona ligt, blijft Andres Iniesta de komende jaren aan de topclub verbonden.

Iniesta heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2018. De Spaanse middenvelder is een jeugdexponent van de huidige nummer twee in de Primera Division. Wat Fernandez betreft, sluit hij er ook zijn carrière af. "We willen Iniesta nog heel wat jaren bij ons houden", zegt Fernandez tegen Movistar. "Ik twijfel er niet aan dat hij bij ons blijft. Ik hoop dat hij er net zo tegenover staat als wij."

Iniesta speelde afgelopen weekeinde de hele wedstrijd van Barcelona tegen Valencia. Er werd met 4-2 gewonnen. De geroutineerde international moet nog met Barça om tafel over een mogelijke contractverlenging. De 32-jarige Iniesta heeft acht keer de landstitel gewonnen met Barcelona. Ook hief hij vier keer de Champions League omhoog met de Blaugrana.