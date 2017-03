Meisje ontdekt na 12 dagen te zijn verkracht

Djeez is een vrolijke kerel. De meest gehate nieuwsposter met de meeste fans, wiens voorkeur uitgaat naar nieuws over seks en aliens. Dankzij hem is de zinsnede 'paarsgepunte lans' een begrip op FOK! Oh ja, uit een bouwjaar van voor de 80's en getrouwd met een bloedmooie dame met dikke tieten. Djeez, al sinds februari 2007 uw nieuwsbrenger voor ranzig nieuws!