Komend weekend gaat de zomertijd weer in en als het aan een Nederlandse belangengroep ligt, gebeurt dat voor het laatst. Actiegroep Stop de Zomertijd overhandigt donderdag in Brussel zevenduizend handtekeningen aan Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd.

De groep vindt het onzin dat elk halfjaar de klok verzet moet worden en CDA'er Schreijer-Pierik deelt die mening. "De regeling voor de zomertijd geeft een hoop gedoe voor de ruim 500 miljoen EU-burgers en bedrijven en de beoogde energiebesparing is nooit echt bewezen." De Europese Commissie onderzoekt op dit moment de effectiviteit van de zomertijd.

Zaterdag om 02.00 uur wordt de klok een uur vooruit gezet en duurt de nacht dus korter. Vooral dat het vanaf dat moment 's avonds langer licht is, vinden veel mensen prettig.



Tegenstanders zomertijd bieden petitie aan (Foto: ANP)