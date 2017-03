De politie heeft zondagavond laat posters met de beeltenis van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwijderd uit de etalage van een pand in Rotterdam. Dat gebeurde volgens een politiewoordvoerster nadat informatie was binnengekomen dat de openbare orde mogelijk in het geding zou komen.

Het verwijderen van de metershoge posters van het pand aan de Beijerlandselaan gebeurde volgens de politie op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Een poging de eigenaar te overtuigen de posters zelf weg te halen, zou niet op tijd resultaat hebben opgeleverd.

De woordvoerster benadrukt dat de posters netjes zijn weggehaald. "Ze zijn keurig opgevouwen. Niet eraf getrokken of kapot gescheurd." De politie kan niet zeggen uit welke hoek de bedreiging voor de openbare orde kwam, maar stelt wel dat de posters zorgden voor onrust op sociale media.



Politie Rotterdam verwijdert Erdogan-posters (Foto: ANP)