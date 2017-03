De automobilist die zaterdagavond laat (lokale tijd) werd opgepakt bij het Witte Huis in Washington, had geen bom bij zich. De 29-jarige man had tegen beveiligers bij een controlepost gezegd dat een explosief in zijn kofferbak zat, blijkt uit een vrijgegeven politierapport.

Vanwege zijn mededeling werd direct groot alarm geslagen. Meerdere straten in de omgeving werden afgesloten terwijl de auto werd doorzocht. Uiteindelijk is volgens de politie geen bom aangetroffen.

De bestuurder van de auto riep tijdens zijn aanhouding nog dat het ging om een "test". Zijn voertuig bleek gestolen te zijn. President Donald Trump was overigens geen moment in gevaar. Hij was in Florida.

De beveiligers van de president hebben het buiten het Witte Huis vaker aan de stok met verwarde mensen. Zo werd eerder deze maand nog een indringer betrapt bij de ambtswoning van Trump. Volgens Amerikaanse media kon de ongenode gast nadat hij over het hek was geklommen ruim een kwartier ongehinderd rondlopen.



Geen explosief in auto bij Witte Huis (Foto: ANP)