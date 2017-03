Vesnina pakt op Indian Wells derde WTA-titel Peterselieman 20-03-2017 00:38 print

Elena Vesnina heeft bij de vrouwen het tennistoernooi Indian Wells op haar naam geschreven. De 30-jarige Russin rekende een drie uur durende finale af met haar landgenote Svetlana Kuznetsova (WTA-8): 6-7 (6), 7-5 en 6-4.

Aanvankelijk had Kuznetsova het betere van het spel tegen Vesnina (WTA-15) en kwam in de tweede set zelfs op een 4-1 voorsprong. Vesnina vocht voor haar kansen en pakte de set, waarmee ze de stand gelijk trok. In de derde set kwam ze tegen Kuznetsova opnieuw een break achter, maar na een 2-4 stand pakte de Russin vier games oprij en daarmee haar derde WTA-titel.