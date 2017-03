De negen resterende PvdA-Kamerleden na de verkiezingen moeten overstappen naar de fractie van GroenLinks. Daarvoor pleit demissionair minister Ronald Plasterk in een ingezonden brief in de Volkskrant van maandag.

Zo kan uiteindelijk een brede linkse partij ontstaan, stelt de PvdA-bewindsman volgens de krant, die een aankondiging van het opiniestuk plaatste op de voorpagina. Het liefst moet de SP zich er ook bij aansluiten, aldus de minister van Binnenlandse Zaken.

Vrijdag kondigde PvdA-voorzitter Hans Spekman zijn terugtreden in oktober aan, partijleider en lijsttrekker Lodewijk Asscher mag aanblijven. Op een ledenraadpleging zaterdag werd duidelijk dat de PvdA in ieder geval niet gaat meeregeren. Plasterk keert niet meer terug in de Kamer.



'PvdA-Kamerleden moeten over naar GroenLinks' (Foto: ANP)