Dost blijft scoren: "Hoe goed is dat!?!"

Bas Dost ligt met 24 doelpunten in dienst van Sporting CP op koers om de Gouden Schoen te winnen. Hij ziet scoren als vanzelfsprekendheid.

Door de twee doelpunten die Dost dit weekend maakte tegen Nacoinal, gaat hij Lionel Messi voorbij in het klassement van de Gouden Schoen. Hij staat nu op de eerste plek en hoopt daar niet meer af te komen. "Hoe goed is dat?! Het waren ook twee beste goals trouwens", zegt Dost in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Er wordt altijd van je verwacht dat je doelpunten maakt. Fijn dat het dan ook gebeurt."

De aanvaller geniet van het leven in Portugal. "Als we om tien uur trainen, loopt iedereen om vijf over tien nog op zijn sokken door de kleedkamer. In Duitsland stonden we allemaal om tien voor tien op het veld. We trainen hard, hoor, maar de mensen zijn hier gewoon meer ontspannen."

Dost vindt het normaal om te scoren tegen tegenstanders als Nacional."Dat is een wedstrijd waarin ik geacht word te scoren. Gewoon je werk doen. Het is nu wel extreem hoeveel ik scoor, maar als ik volgend seizoen weer alles speel eindig ik echt niet op twaalf goals."