Selena Gomez wil patent op Selena Gomez

Selena Gomez wil de enige Selena Gomez zijn in entertainmentwereld. Dat moet iedereen weten, meldt TMZ.

De zangeres en actrice heeft haar eigen sieradenlijn. Ze wilde er zeker van zijn dat niemand de juwelen namaakt, daarom vroeg ze hier patent op aan. Maar dat is niet het enige waarvan de vriendin van The Weeknd niet wil dat het gekopieerd wordt. Zo wil ze voorkomen dat mensen in de film- en televisiewereld haar naam gebruiken. Ook muziek verkopen mag absoluut niet onder haar naam.

Ze wil verder dat social media-accounts onder haar naam worden gesloten. Fans mogen wel fanclubs oprichten, maar gewoon niet onder haar naam.



