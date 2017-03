Piepjonge De Ligt na uitverkiezing Oranje: "Is dit een grap?" Redactie 19-03-2017 20:30 print

Matthijs de Ligt is opgeroepen door bondscoach Danny Blind en kan de jongste debutant sinds de jaren '30 worden. De Ligt is pas zeventien en speelde pas zes wedstrijden in de Eredivisie, maar toch haalde Danny Blind hem al bij het Nederlands elftal.

"Ik hoorde het vrijdagochtend aan het ontbijt", vertelt de verdediger bij Ajax TV. "De trainer kwam naar me toe en feliciteerde me. 'Gefeliciteerd?', vroeg ik me af. Hij vertelde toen dat ik bij Oranje zat. 'Is dit een grap?', zei ik. Maar Bosz had het gehoord van de bondscoach."

De uitverkiezing liet De Ligt niet ongeroerd. "Ik krijg er wel een brok in mijn keel van", aldus de jongeling. "Het is toch een droom om geselecteerd te worden voor het grote Oranje. Ik heb veel reacties gehad. Het is voor iedereen, ook voor mijzelf, heel onverwachts."

Als je zo jong bij Oranje zit, lonken er altijd records. "Dat ik op jongere leeftijd kan debuteren dan Marco van Basten, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder doet me niet zo veel. Toevallig ben ik zo jong en toevallig waren zij iets ouder. Het is niet zo dat ik dan een betere speler word dan zij. Dat zal heel lastig worden", besluit de verdediger.