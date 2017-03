Katy Perry deed meer dan zoenen met meisjes Redactie 19-03-2017 15:51 print

'I kissed a girl and I liked it', klinkt het in Katy Perry's eerste hit. Maar voor de zangeres bleef het niet alleen bij zoenen, zo biechtte ze zaterdagavond op tijdens het gala van Human Rights Campaign in Los Angeles.

Katy mocht de National Equality Award in ontvangst nemen. "Ik ben maar een zangeres en een songwriter", zei ze in haar bedankspeech, weet E! News. "Ik zeg de waarheid en geef een beeld van mijn fantasieën in de vorm van popliedjes. Bijvoorbeeld 'I kissed a girl and i liked it'. Eerlijk gezegd heb ik meer dan dat gedaan."

Perry vervolgt: "Maar hoe moest ik dat verenigen met dat gospel zingende meisje dat opgroeide tussen jongeren die geloofden in kampen die mensen moest afhelpen van dat soort gevoelens? Ik wist wel dat ik nieuwsgierig was en zelfs toen begreep ik dat liefde niet zwart-wit was. En om eerlijk te zijn heb ik het niet altijd bij het goede eind gehad. Maar toen het nummer uitkwam in 2008 wist ik dat ik een gesprek op gang had gebracht en dat een groot gedeelte van de wereld nieuwsgierig genoeg was om mee te zingen."

Katy kreeg de prijs voor haar inzet voor de homo- en transgendergemeenschap. De LHBTQ-belangenvereniging Human Rights Campaign eerde onder andere ook actrice America Ferrera op het evenement.



Katy Perry deed meer dan zoenen met meisjes (Foto: BuzzE)