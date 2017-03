Oud-Tourwinnaar Pingeon (77) overleden

Oud-wielrenner Roger Pingeon is afgelopen nacht overleden. De organisatie van de Tour de France heeft dat via Twitter bekendgemaakt. Pingeon won de Tour in 1967, het jaar waarin Tom Simpson op de Mont Ventoux overleed. De Fransman werd 77 jaar oud.

"De Tour betuigt eer aan Roger Pingeon, winnaar van de Tour van 1967 en de Vuelta van 1969, die op 77-jarige leeftijd is overleden", schreef de Tour-organisatie. Na Ferdi Kübler (97, winnaar in 1950) en Roger Walkowiak (89, winnaar in 1956) is Pingeon de derde voormalig winnaar van de Tour die deze winter is overleden. Er zijn nu nog 23 winnaars in leven, waarvan de Spaanse legende Federico Bahamontes met 88 jaar de oudste is. Hij won in 1959.

Pingeon debuteerde in 1965 in de Tour en won twee jaar later met bijna vier minuten voorsprong op Julio Jimenez. Jan Janssen werd in dat jaar vijfde, en een jaar later werden de rollen omgedraaid: Janssen won als eerste Nederlander de Tour, Pingeon werd vijfde. Weer een jaar later werd de Fransman op meer dan zeventien minuten van Eddy Merckx tweede, terwijl hij Luis Ocaña en Rini Wagtmans versloeg in de Vuelta.