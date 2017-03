Verslag UFC London: Manuwa en Diakiese zijn snel klaar Floris_Stempel 19-03-2017 12:48 print

Jimi Manuwa heeft zaterdag weer een indrukwekkende indruk achergelaten na zijn tweede achtereenvolgende KO-overwinning in de UFC. Al na drie minuten in de eerste ronde raakte Manuwa zijn tegenstander Corey Anderson met een mooie linkse hoek die de Amerikaan tegen het canvas deed belanden.

Deze overwinning voor een uitzinnige menigte in de O2-Arena in London, betekende alweer de zeventiende overwinning voor de KO-specialist en het zelfvertrouwen bij de Brit is dan ook groot. "Nu wil ik tegen de winnaar van DC vs Rumble, het wordt tijd voor een titelgevecht", zei Manuwa na zijn gevecht. Daniel 'DC' Cormier verdedigt begin april tijdens UFC 210 zijn titel tegen uitdager Anthony 'Rumble' Johnson.

Manuwa, voor dit gevecht de nummer vier op de ranglijst in de lichtzwaargewichtklasse, wachtte geduldig zijn kans af en op het juiste moment raakte hij Overtime met een harde stoot. Zelfverzekerd als Manuwa is, liep hij direct na het ineenstorten van zijn tegenstander triomfantelijk naar zijn hoek, nog voordat de scheidsrechter het gevecht officieel kon beëindigen. Van zijn laatste zes overwinningen wist Manuwa er vijf via KO te winnen. Met deze flitsende stoot won hij ook nog een KO of the Night-bonus van 50.000 dollar en uitzicht op een titelgevecht.

Nelson vs Jouban

Gunnar Nelson liet in zijn partij tegen Alan Jouban geen twijfel wie de betere van de twee was. Aan het begin van de tweede ronde wist de IJslander zijn tegenstander met een verwurging - een guillotine choke - tot overgave te dwingen. Nelson was vanaf het begin van de wedstrijd dominanter dan Jouban. De 28-jarige Gunni wist het spel van Jouban snel te ontregelen door Brahma in de eerste ronde snel naar de grond te werken en zo de snelle en gevaarlijke stoten van Jouban te ontwijken.

Aan het begin van de tweede ronde kwam een furieuze Jouban direct in problemen nadat Nelson hem hard raakte met een rechtste directe. Nelson voelde dat de zwalkende Jouban in problemen was en na een harde trap bracht Nelson Jouban vakkundig naar de grond, waar hij het gevecht met de verwurging snel afmaakte. "Ik wil gevechten voortijdig beëindigen, ik wil niet op punten winnen. Na dit gevecht gaan we weer evalueren en dan leer ik weer nieuwe dingen voor mijn spel. Zo gaan we verder", aldus een blije Nelson, die van zijn zestien overwinningen slechts één keer won op punten, drie keer via KO en een indrukwekkende twaalfmaal door opgave van de tegenstander.

Met dit indrukwekkende optreden won Nelson de bonus Performance of the Night en mocht hij een extra 50.000 dollar in ontvangst nemen.

Pickett vs Vera

Het laatste hoofdstuk in de carrière van Brad Pickett leek op een sprookjesachtig einde af te stevenen. Na het winnen van de eerste twee ronden leek Pickett, tijdens zijn laatste MMA-gevecht, op een onbedreigde overwinning af te stevenen. Totdat het misging en Marlon Vera de Brit met een vernietigende trap op het hoofd raakte. Scheidsrechter Grant Waterman kon niets anders doen dat het laatste gevecht van Pickett in mineur voor One Punch te beëindigen.



Hoogtepunten Pickett vs Vera (Bron: Youtube/Sports Fight)

Pickett domineerde de eerste twee ronden met zijn zware stoten en wist in de tweede ronde Vera op de grond te brengen, waarna Pickett met harde slagen Vera tot overgave probeerde te dwingen. Vera verdedigde goed en wist zich goed aan zijn eigen tactiek te houden. Met trappen van afstand wist de jonge Ecuadoriaan goed door te komen en punten te scoren. Niet genoeg punten voor de winst, tot hij zo'n zeventig seconden voor het einde van de wedstrijd Pickett raakte en hij het einde inluidde van de 14-jarige MMA-carrière van de 38-jarige Pickett.

"Ik ben zo blij dat de UFC mij de mogelijkheid heeft gegeven tot het vertonen van mijn kunsten en ik wil alle fans bedanken, ik hou stuk voor stuk van jullie", zei een geëmotioneerde Pickett nadat hij weer bijgekomen was. "Nu is de tijd gekomen dat ik eindelijk bij mijn familie kan zijn."

Allen vs Amirkhani

Arnold Allen moest hard zijn best doen om een overwinning op de Fin Makwan Amirkhani veilig te stellen. De in de UFC al drie gevechten ongeslagen Brit moest zich hard verdedigen tegen de vele pogingen van Amirkhani om hem naar de grond te krijgen. Zodra Amirkhani daarin slaagde wist Allen de worstelspecialist echter te overrompelen met harde stoten en ellebogen, terwijl hij tegelijkertijd de verwurgingen van de Fin probeerde te ontwijken.



Overzicht Allen vs Amirkhani (Foto's: Getty)

Allen wist Amirkhani een paar keer goed te raken en ook in het grondgevecht leek de Brit de dominante partij te zijn. Uiteindelijk vonden twee van de drie juryleden dat Allan alle ronden had gewonnen. Het derde jurylid vond dat Amirkhani één ronde had gewonnen.

Overige uitslagen

Joseph Duffy verslaat Reza Madadi na jurybesluit (30-27, 30-27, 30-27)

Francimar Barroso verslaat Darren Stewart na jurybesluit (29-28, 29-28, 29-28)

Timothy Johnson verslaat Daniel Omielańczuk na jurybesluit (28-29, 30-27, 29-28)

Leon Edwards verslaat Vicente Luque na jurybesluit (29-28, 29-28, 29-28)

Marc Diakiese verslaat Teemu Packalén door knock-out (stoten) in ronde 1, 0:30

Brad Scott verslaat Scott Askham na jurybesluit (28-29, 29-28, 29-28)

Lina Länsberg verslaat Lucie Pudilová na jurybesluit (29-28, 29-28, 29-28)

Als laatste nog de mooie knock-out van Marc Diakiese.