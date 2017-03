Zwiterse finale in Indian Wells: Federer - Wawrinka heywoodu 19-03-2017 09:31 print

Tennissers Roger Federer en Stanislas Wawrinka hebben zich geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Indian Wells. Zondag zal een Zwitsers onderonsje in de Californische woestijn beslissen wie de titel pakt.

Wawrinka rekende relatief simpel af met de Spanjaard Pablo Carreno-Busta. In de eerste set was één break genoeg, en in set twee dwong hij de Spanjaard na een lange game ook tot het inleveren van diens opslag. Wawrinka brak hem nog een keer, waarna hij het met een lovegame afmaakte: 6-3, 6-2.

Federer stond tegenover thuisfavoriet Jack Sock en die gaf vooral in de eerste set bijzonder weinig partij. Na twintig minuten had Federer die al binnen, waarna Sock in set twee beter bij kon blijven. Beiden serveerden goed en een tiebreak moest uitkomst bieden. Daarin was Federer net wat beter en met 6-1, 7-6 (4) boekte ook hij zijn ticket voor de finale.