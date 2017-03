Epileptische journalist belaagd via Twitter

De Amerikaanse autoriteiten hebben een man opgepakt die Twitter zou hebben gebruikt om een epileptische aanval uit te lokken bij een journalist. Het slachtoffer kreeg eind vorig jaar via de berichtendienst een knipperende afbeelding toegestuurd, berichtten Amerikaanse media zaterdag.

Journalist Kurt Eichenwald opende het bericht in december en zag de boodschap "je verdient een epileptische aanval vanwege je berichten" en een fel flitslicht. De tweet miste zijn uitwerking niet. Eichenwald kreeg volgens The Washington Post inderdaad een aanval.

Experts verklaarden in de krant dat het gaat om een nieuw soort misdrijf, dat qua ernst vergelijkbaar is met het versturen van een bombrief of het bewust teweeg brengen van een gevaarlijke allergische reactie.

De opgepakte verdachte, een 29-jarige man uit Salisbury, wordt verdacht van cyberstalking. Voor Eichenwald is de nachtmerrie nog niet achter de rug. Hij stelde dat meer dan veertig mensen hem inmiddels vergelijkbare afbeeldingen hebben gestuurd. "Stop daarmee", schreef hij op Twitter.

More than 40 ppl sent strobes once they found out they could trigger seizures. Details of their cases are with the FBI. Stop sending them.