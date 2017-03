Een automobilist die beweerde een bom in zijn voertuig te hebben, is zaterdagavond laat (lokale tijd) opgepakt bij het Witte Huis. Het is nog onduidelijk of zich daadwerkelijk een explosief bevindt in het voertuig, zeggen bronnen tegen CNN.

De bestuurder stopte bij een controlepost buiten het gebouw in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Vanwege zijn alarmerende mededeling werd direct groot alarm geslagen. Meerdere straten in de omgeving zijn afgesloten en het voertuig wordt gecontroleerd. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt.

#BREAKING: Here are some pictures of the area around the White House. (Photos by @UBtalkin) pic.twitter.com/33FBNpHmaW — BreakingNewsHQ1 (@BreakingNewsHQ1) 19 maart 2017



'Automobilist dreigt met bom bij Witte Huis' (Foto: ANP)