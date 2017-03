Biatlete Laukkanen wint 1 dag na overlijden coach: "Hij zou trots zijn" heywoodu 19-03-2017 01:31 print

Voor biatlete Mari Laukkanen is het laatste weekeinde van het World Cup-seizoen, gehouden in Oslo, er één van bijzonder gemengde gevoelens. Vrijdag won de 29-jarige Finse na tien jaar en meer dan tweehonderd World Cup-wedstrijden eindelijk voor het eerst een wedstrijd.

De vreugde was echter van korte duur, want nog diezelfde avond werd het Finse biatlonteam getroffen door vreselijk nieuws: Asko Nuutinen, de schietcoach van de Finnen, was op 60-jarige leeftijd overleden. Nuutinen werd tijdens de vorige World Cup, in het Finse Kontiolahti, ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis en overleed vrijdagavond.

Met een zwarte rouwband om haar arm vertrok Laukkanen een halve dag na het overlijden van haar coach als eerste tijdens de achtervolgingswedstrijd. De Finse staat bekend als een instabiele schutter, die vaak veel missers laat noteren en haar winst van vrijdag, waarop ze tien keer raak schoot, was dan ook een bijzonder resultaat.

Op de achtervolging moet twintig keer geschoten worden en de keren dat Laukkanen dat met slechts één misser afrondde zijn met gemak op één hand te tellen - twintig keer raak deed ze zelfs nog nooit. Toch was ze uitgerekend dit keer soeverein bezig op de schietbaan: de eerste twee schietbeurten, in liggende positie, leverden moeiteloos tien treffers op. De eerste staande schietbeurt ging eveneens probleemloos en hoewel de laatste schietbeurt één missertje opleverde, zette Laukkanen juist nu haar beste schietresultaat ooit neer, wat leidde tot haar tweede zege op rij.

De Finse kwam geëmotioneerd over de streep, wijzend naar de lucht. Tijdens de interviews na afloop van de wedstrijd kon ze haar tranen niet meer bedwingen. "Ik heb de hele wedstrijd aan Asko gedacht. Toen ik meer dan tien jaar geleden bij het nationale team kwam was hij de schietcoach al. Tussen die tijd en nu heeft hij voor andere teams gewerkt, maar ook als hij niet bij ons werkte was hij altijd de eerste die ik belde als ik een 'noodgeval' met het schieten had. Hij heeft mijn hele carrière altijd voor me klaar gestaan en ik weet dat hij zo ontzettend trots zou zijn geweest na deze wedstrijd. Ik hoop dat hij het op een of andere manier heeft kunnen zien", huilde Laukkanen, die Gabriela Koukalova en Justine Braisaz achter zich hield.

De achtervolging in Oslo, met de finish van Laukkanen vanaf ongeveer 30:00 (Bron: YouTube)

Laukkanen kan na afloop haar tranen niet meer bedwingen (Bron: YouTube)