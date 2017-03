De Amerikaanse rock & roll-legende Chuck Berry is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden. Diverse Amerikaanse media melden dat. De muzikant werd door hulpverleners na een telefoontje in een huis in St.Charles (Missouri) gevonden. Reanimatie baatte niet.

Charles Edward Anderson Berry was een van de beroemdste muzikanten uit het rock & roll-tijdperk. Hij had onder andere hits als Johnny B. Goode, Maybellene en Roll over Beethoven.



Rock & roll-legende Chuck Berry overleden (Foto: BuzzE)