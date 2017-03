Uitslagen Eredivisie 18/03/2017

Om 19.45 uur begonnen er twee wedstrijden in de Eredivisie. PSV won in eigen huis met 1-0 van Vitesse terwijl FC Utrecht in Nijmegen met 0-3 te sterk was voor N.E.C.

PSV 1 - 0 Vitesse 50' S.de Jong Gele kaart: , Diks, Miazga, Büttner, (Vitesse) Stadion: Philips Stadion, Eindhoven

Toeschouwers: 33.900

Arbiter: Kuipers Opstelling: Opstelling: Zoet

Arias

Isimat-Mirin

Moreno

Brenet

Pröpper

Guardado (Hendrix/67)

S.de Jong

v.Ginkel

Pereiro (Locadia/ 62)

L.de Jong Room

Diks (Leerdam/46)

Kasjia

Miazga

Kruiswijk (Büttner/77)

Nakamba

Nathan (Tighadouini/67)

Baker

Rashica

v.Wolfswinkel

Foor