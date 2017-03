FOK! Wat een weer: Bewolkt, maar vrij zacht.

Maartse zon en aprilse wind,

Goeiemorgen! Na lange afwezigheid weer eens een berichtje van mijn kant. Door diverse omstandigheden sta ik al enige tijd buitenspel, en adviseer ik mijn collega's op afstand. Maar ik vind het leuk om weer eens een echt weerbericht van eigen hand te kunnen maken. Ik hoop binnenkort weer geleidelijk aan in te stromen bij Frank en Monique.

In 2013 was het een bijzonder koude maart die we meemaakten. Overdag lag het kwik vaak onder de 5 graden en stond er een snijdende oostenwind. Dit hebben we deze maand niet meegemaakt gelukkig.

Dit weekend hebben we te maken met een golvende storing. Die kwam vrijdagavond al binnen en bleef de hele zaterdag ons land bezig houden. Er viel op veel plaatsen dan ook neerslag van betekenis. Met name in het noorden en zuiden viel er plaatselijk 15 tot 20 mm, maar ook elders bleef het zeker niet droog. Hier in Haarlem stonden we gisteravond op 12 mm. Toch kwam ook de zon hier en daar nog even een knipoog geven.

Ditzelfde systeem heeft ons ook vannacht nog regen- en motregen gegeven. Vandaag komen we in de warme sector terecht tussen het warmte- en het koufront. Dit betekent voor deze zondag dat het grotendeels bewolkt blijft, en zeker in het noorden en oosten ook druilerig weer zal zijn. Ook neemt de wind flink toe uit het zuidwesten tot westen. Lastig voor Schiphol omdat de Kaagbaan nu negen weken buiten gebruik is. Het wordt ongeveer 11 graden en dat is best aangenaam.

Kijken we even naar komende week dan zien we nog wat regen vallen op maandag en dinsdag, maar daarna neemt een hogedrukgebied het heft in handen. De neerslagkansen nemen af en de zon breekt er steeds vaker door. Het blijft in eerste instantie nog rond de 12 graden, maar er zijn modellen die volgend weekend een warme zuidelijke stroming tot ons land laten doordringen. Dat wil zeggen dat er nog meer zon komt, maar vooral een stijging van temperatuur. Op termijn zijn maxima mogelijk tussen de 15 en 20 graden. Het is nog even koffiedik kijken, maar de echte lente ligt op de loer.

Fijne dag, en tot snel!

Stephan.

