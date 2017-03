In Almere is zaterdag een begraafplaats geopend voor kindjes die voor de 24ste week van de zwangerschap zijn geboren. Het zogeheten Vlinderveld is een initiatief van Begraafplaats en Crematorium Almere.

Op het Vlinderveld krijgen ouders voor vijf jaar een plek toegewezen. Die kunnen ze op hun eigen manier inrichten. Het is voor het eerst dat in Nederland zo'n begraafplaats wordt geopend.



Begraafplaats voor onvoldragen baby's (Foto: ANP)