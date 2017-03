Verstappen: "Eerste race is altijd opwindend"

Nog één week - en een paar uurtjes - en dan begint de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen. Niet alleen miljoenen fans, maar ook de coureurs hebben daar natuurlijk zin in, zo ook Max Verstappen.

"Die eerste race is altijd opwindend", vertelt hij. "Alles is nog nieuw en dus weet je ook nooit echt waar je precies staat wat prestaties betreft. Dat voel je overal in de paddock en dat is een heerlijk verfrissend gevoel", aldus de Nederlander, die aan zijn eerste volledige jaar bij Red Bull Racing gaat beginnen.

"Het is in Australië straks gelijk de thuisrace van Daniel (Ricciardo, Verstappen's teamgenoot) en dus zal hij daar heel veel steun krijgen, wat erg leuk is voor hem. Ik kan nu al niet wachten tot de eerste vrije training op vrijdag begint en iedereen weer helemaal enthousiast wordt", zegt hij. Verstappen heeft een klein beetje last van de jetlag vanwege het tijdsverschil met Australië, maar ziet er geen groot probleem in. "Ik kijk enorm uit naar de eerste race van het jaar, dus een jetlag is niet erg."