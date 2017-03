Dwyane Wade mist rest van het seizoen PippenScottie 18-03-2017 13:13 print

Het is niet het jaar van de Chicago Bulls. De ploeg investeerde miljoenen in een kern van Dwyane Wade, Jimmy Butler en Rajon Rondo, maar het drietal haalde regelmatig negatief het nieuws. Deze week kregen de Bulls te horen dat Wade met een elleboogfractuur uitgeschakeld is en niet meer aan spelen toe zal komen. Zonder de veelvoudig All Star verloren de Bulls in Washington van de Wizards: 112-107.

De Chicago Bulls zijn nog volop in de race voor een play-off plaats in het oosten. De Milwaukee Bucks, Miami Heat, Detroit Pistons en de Bulls strijden om de twee laatste plaatsen. Zonder Wade zal het voor Chicago erg lastig worden.

Washington opende in eigen huis sterk tegen de Bulls. Startende point guard bij de Wizards is John Wall. De razendsnelle guard is één van de beste vijftien spelers in de NBA. Bij rust stond Washington met 59-40 voor en Wall had op dat moment al twaalf assists op zijn naam staan.

De Wizards leken op weg naar een eenvoudige zege, maar in de tweede helft kwam Chicago snel terug. In de laatste minuut zette Jimmy Butler de Bulls op één punt achterstand. In de slotaanval kreeg Butler nog een kans om een verlenging af te dwingen, maar hij miste van afstand. John Wall stelde met twee gemaakte vrije worpen de overwinning veilig.

Wall eindigde de wedstrijd met veertien punten en een persoonlijk record van twintig assists. Bradley Beal, een man van glas die dit seizoen gelukkig blessurevrij is, werd met 24 punten topscorer.

Bij Chicago mocht Paul Zipser starten op de plaats van Wade. De rookie kon geen potten breken. Butler werd met 28 punten topscorer. Center Robin Lopez voegde 25 punten toe.

De Miami Heat wonnen wel en schoven op naar de achtste plaats in het oosten. Dit mag een klein wonder worden genoemd. Halverwege het seizoen had Miami maar 11 van de 41 wedstrijden gewonnen. In de tweede seizoenshelft is Miami de ploeg met de meeste overwinningen in de NBA.

In eigen huis had de Heat geen genade met de Minnesota Timberwolves: 123-105. Het is verbijsterend dat een ploeg waar Rodney McGruder en Luke Babbitt starten zo succesvol kan zijn. Erik Spoelstra, de half-Filipijnse coach met Nederlandse roots, moet haast wel coach van het jaar worden.

Spoelstra kreeg er tegen de Timberwolves nog een uitdaging bij. Dion Waiters viel uit met een verstuikte enkel en zal mogelijk een aantal wedstrijden moeten missen. Hassan Whiteside (23 punten en 14 rebounds) en Goran Dragic (19 punten en 10 assists) voerden hun ploeg aan. De Johnsons, Tyler en James (geen familie), maakten samen veertig punten vanaf de bank.

De Detroit Pistons lieten in de jacht op een play-off plaats een flinke steek vallen. De ploeg leidde in eigen huis na drie kwarten met 66-60 tegen de Toronto Raptors. In het slotkwart stokte de productie volledig en de bezoekers wonnen met 75-87.

De Milwaukee Bucks wonnen in Los Angeles van de Lakers: 103-107. In het derde kwart werden na een opstootje drie spelers uit het veld gestuurd. D’Angelo Russell en Nick Young mochten de kleedkamer van de Lakers opzoeken, de Bucks zagen Greg Monroe vertrekken.

Khris Middleton maakte dertig punten voor de Bucks. Greek Freak Giannis Antetokounmpo kwam tot 26 punten.

De New Orleans Pelicans wonnen in eigen huis van de Houston Rockets: 128-112. Bij New Orleans ontbrak DeMarcus Cousins met een knieblessure. Voor Cousins zijn dit geen fijne weken. Bij zijn oude ploeg de Sacramento Kings kwam hij in aanmerking voor een maximale contractverlenging van 210 miljoen dollar. Doordat zijn ploeg hem liet vertrekken naar de Pelicans is het maximale contract dat hij kan tekenen ‘slechts’ 180 miljoen dollar.

Teams zien echter dat de Kings niet wezenlijk slechter presteren zonder Cousins en dat de Pelicans met hem niet beter zijn geworden. Dat Cousins een fantastische basketbalspeler is staat buiten kijf, maar of je er als team verstandig aan doet hem aan te trekken en het gros van je beschikbare salaris op te slokken? Het wordt meer en meer duidelijk dat dat geen verstandig idee is.

Enfin, zonder Cousins wonnen de Pelicans vrij eenvoudig. Solomon Hill scoorde dertig punten, het hoogste aantal uit zijn carriere. Anthony Davis maakte 24 punten en plukte 15 rebounds.

James Harden liet zien waarom hij als één van de twee topkandidaten voor de MVP award wordt gezien. De bebaarde guard noteerde 41 punten, 14 rebounds en 11 assists, maar aan een zege kon hij zijn ploeg niet helpen.

Uitslagen

Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 116-74

Washington Wizards – Chicago Bulls 112-107

Brooklyn Nets – Boston Celtics 95-98

Detroit Pistons – Toronto Raptors 75-87

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 128-112

Miami Heat – Minnesota Timberwolves 123-105

Phoenix Suns – Orlando Magic 103-109

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 103-107

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 45-22 Boston Celtics 44-25 Washington Wizards 42-26 Toronto Raptors 40-29 Atlanta Hawks 37-31 Indiana Pacers 35-33 Milwaukee Bucks 34-34 Miami Heat 34-35 Detroit Pistons 33-36 Chicago Bulls 32-37 Charlotte Hornets 29-39 New York Knicks 27-42 Philadelphia 76ers 25-43 Orlando Magic 25-45 Brooklyn Nets 13-55



Western Conference