Dode bij schietincident op vliegveld Parijs

Een man heeft zaterdag op het Parijse vliegveld Orly geprobeerd een wapen van een militair af te pakken. De militair heeft daarop geschoten en de belager is gewond en overmeesterd, meldde de Franse nieuwszender Bfmtv.

Het incident was in of bij de terminal Orly-Sud. Als gevolg van het incident mogen vliegtuigpassagiers er niet uitstappen.

Update 09:58 uur

Volgens Franse media pakte de man het wapen van de militair en rende richting een McDonald's-restaurant. Hij werd neergeschoten door een medewerker van de grenspolitie. De bewuste terminal is geëvacueerd. De politie onderzoekt nog of de man alleen werkte en er wordt onderzocht of de man in het bezit was van explosieven. De telegraaf meldt dat de man dood is.



