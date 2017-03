Een poging om tot een schikking te komen tussen Patricia Paay en GeenStijl is op niets uitgelopen. Haar advocaat Johan Langelaar zet de rechtszaak tegen de site daarom gewoon door.

Er is volgens Langelaar 'een redelijk bedrag' gevraagd. "Maar ze doen het niet. Oké. Nou. Let's go dan. Laat de rechter het dan maar uitmaken", aldus de raadsman tegen het AD. "Een aantal details wordt nog onderzocht. Zodra daar duidelijkheid over is, kan de dagvaarding de deur uit."

Volgens Langelaar is Patricia strijdlustig en gaat ze desnoods door tot aan de Hoge Raad. De zangeres en tv-persoonlijkheid gaat een schadevergoeding van 'enkele tonnen' eisen als genoegdoening voor het verspreiden van haar seksfilmpje.

Donderdag werd bekend dat de politie een 39-jarige man uit Beverwijk heeft opgepakt in de zaak rond de seksvideo. Hij wordt onder meer verdacht van computervredebreuk, smaad en belediging en zit achter een socialmedia-account dat de beelden heeft geplaatst. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.



Schikking Patricia Paay en GeenStijl mislukt (Foto: BuzzE)