Honderd keer snellere wifi door infrarood YokiKater 17-03-2017 09:51 print

Draadloos internet dat nooit 'verstopt' raakt en moeiteloos honderd keer sneller is dan de betere wifi-verbindingen die nu in gebruik zijn. Volgens onderzoekers van de TU Eindhoven is het binnen handbereik en ook nog vrij eenvoudig en betaalbaar te realiseren. Ze bedachten een wifi-netwerk dat via infraroodstralen het signaal doorgeeft.

Ieder apparaat krijgt zijn eigen golflengte en daardoor hoeft de capaciteit niet met andere apparaten te worden gedeeld. Dat scheelt een hoop ergernis, want het internet wordt op deze manier niet traag door een teveel aan apparatuur met internetverbinding. Onderzoeker Joanne Oh is cum laude op het onderwerp gepromoveerd, liet de universiteit vrijdag weten.

Het systeem werkt via 'lichtantennes' die bijvoorbeeld aan het plafond worden bevestigd en van daaruit de lichtstralen heel nauwkeurig op apparaten richten. Voordat het klaar is voor de consument moet nog worden gewerkt aan de techniek die bijhoudt waar apparaten zijn. Ook is meer werk nodig aan het achterliggende centrale glasvezelnetwerk. Dat gaat nog zeker vijf jaar duren, verwacht hoogleraar breedbandtechnologie Ton Koonen van de TU/e.



Honderd keer snellere wifi door infrarood (Foto: BuzzT)