Bosz: "Frenkie lijdt bijna nooit balverlies"

Ajax-trainer Peter Bosz liet Donny van de Beek donderdag in de achtste finales van de Europa League beginnen tegen FC Kopenhagen, terwijl Frenkie de Jong en Justin Kluivert in mochten vallen.

Frenkie de Jong maakte pas vijftien speelminuten in de Eredivisie voor Ajax, maar mocht van Bosz tegen FC Kopenhagen een kwartier meedoen. De trainer bracht hem voor Donny van de Beek en Kluivert kwam erin voor doelpuntmaker Bertrand Traoré. "Beide spelers hadden veel gegeven. Ik denk dat Frenkie een speler is die eigenlijk nooit balverlies lijdt en die je moeilijk van de bal kunt zetten. Voor die slotfase vond ik het belangrijk een balvaste speler te brengen", zei Bosz tegenover FOX Sports.

Kluivert komt er de laatste weken wel vaker in de slotfase in, omdat hij met zijn snelheid een wapen is als de tegenstander moét komen. "Zij moesten 2-1 maken, dus daarom koos ik ervoor Justin te brengen", aldus Bosz, die de laatste weken vaak de kritiek hoorde dat Ajax geen negentig minuten geconcentreerd kan spelen. "Volgens mij hebben we vandaag op een paar kleine foutjes na heel goed gespeeld. Ik moest toen om die kritiek heel hard lachen en dat doe ik nu weer", besloot de coach.