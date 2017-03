'McLaren overweegt Mercedes-motoren voor 2018'

Het Formule 1-team McLaren lijkt genoeg te hebben van de aanhoudende problemen van motorenfabrikant Honda. De Japanse krachtbronnen komen er sinds hun debuut in 2015 niet aan te pas en deze winter grossieren ze weer in te weinig snelheid en onbetrouwbaarheid. Volgens de BBC spreekt het Britse team daarom nu met Mercedes over motoren voor 2018 en verder.

McLaren reed tussen 1995 en 2014 met motoren van Mercedes voordat de overstap naar Honda werd gemaakt. Dat leverde tot nu toe als beste resultaat tot driemaal toe een vijfde plaats op en dit jaar lijkt het niet beter te worden. Daarom wordt nu omgekeken naar een mogelijke andere partij.

Volgens McLaren worden de opties voor de komende jaren afgewogen en daarbij kan een overstap naar Mercedes of Renault, zoals de BBC suggereert, tot de mogelijkheden behoren. De contacten tussen McLaren en Mercedes waren tot niet al te lang geleden informeel en kort, maar Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff heeft ondertussen de deur voor McLaren weer op een kier gezet. Hij heeft gezegd dat Mercedes bereid is om aan een vierde team te leveren.

Groot obstakel voor McLaren kan de financiële bijdrage zijn die Honda levert. Deze komt naar verluidt op 100 miljoen dollar neer en geldt nog voor de komende zeven jaar. Het kopen van klantenmotoren kost McLaren ongeveer 17 miljoen euro op jaarbasis. Dit is een gat in de begroting waar McLaren rekening mee moet houden bij het maken van een keuze voor 2018 en verder.