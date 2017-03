Premier League in Rotterdam: Van Gerwen - Taylor

De Premier League Darts strijkt donderdag voor de tweede keer neer in Nederland. Net zoals vorig jaar was de avond in het Rotterdamse Ahoy in bizar tempo uitverkocht en het zit er dan ook bom- en bomvol met, vooral in het oranje uitgedoste, dartsfans. Het is de zevende avond, wat betekent dat er na vanavond nog twee op het programma staan voor de nummers negen en tien in de stand afvallen.

Er is Europa League op TV en doorgaans is dat slecht nieuws, maar we hebben toch een goed bericht: de wedstrijden in Rotterdam worden live uitgezonden op RTL Z! Dat is kanaal 12 voor Ziggoklanten en 11 en 733 (HD) voor mensen die bij KPN zitten.

James Wade (ENG) - Jelle Klaasen (NED) 7-3

Door wat wind in Ahoy begon het duel iets later en het was Wade die goed begon: 2-0. Klaasen leek vervolgens iets beter op gang te komen en ondanks dat het niveau niet heel hoog was, kwam hij op één leg achterstand: 3-2. Toch wist de Nederlander het Rotterdamse publiek niet achter zich te krijgen en zelf speelde hij ook niet best. Wade speelde ook niet fantastisch, maar stond zeer solide te finishen en de Engelsman liep zo gestaag weg naar een 7-3 overwinning.



James Wade - Jelle Klaasen (Bron: PDC)

De wedstrijden van donderdag

Peter Wright (SCO) - Dave Chisnall (ENG)

Raymond van Barneveld (NED) - Gary Anderson (SCO)

Kim Huybrechts (BEL) - Adrian Lewis (ENG)

Phil Taylor (ENG) - Michael van Gerwen (NED)



De stand voor vanavond (Bron: Oddsportal)