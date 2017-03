Ontmoet de aliens van Prey Pheno 16-03-2017 18:48 print

Bethesda heeft een nieuwe video vrijgegeven voor de game Prey, genaamd ‘Typhon Research’. Bekijk de video vanuit de archieven van TranStar Corporation’s Typhon Research Team en kom meer te weten over het alienras dat het ruimtestation heeft geïnfesteerd.

In Prey ontwaak je aan boord van Talos I, een ruimtestation in een baan rond de maan in het jaar 2032. Jij bent de sleutel in een onderzoek naar het definitief omvormen van de mensheid – maar de zaken liepen vreselijk verkeerd. Het ruimtestation werd aangevallen door vijandige aliens waardoor er nu op jou wordt gejaagd. Aan jou nu om, terwijl je de duistere geheimen van Talos I ontdekt en meer over je eigen verleden te weten komt, te overleven met alles wat je aan boord kan vinden, je verstand, wapens en telekinetische vaardigheden om de Typhon alien te verslaan.

Prey verschijnt wereldwijd op vrijdag 5 mei voor PlayStation 4, Xbox One en pc.