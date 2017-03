Bombrief ontploft bij IMF in Parijs Redactie 16-03-2017 18:42 print

Een medewerkster van de Parijse vestiging van het Internationaal Monetair Fonds is donderdag aan haar gezicht en handen gewond geraakt toen ze een bombrief opende. Ze had ook problemen met haar gehoor, zei de politie. De verwondingen waren niet levensbedreigend en de schade aan het kantoor was beperkt.

De bombrief was gericht aan de Europese vertegenwoordiger van het IMF, Jeffrey Franks. Hij werkt al 24 jaar bij de internationale kredietverschaffer en is sinds twee jaar directeur van het IMF in Europa.

Het explosief was door iemand zelf in elkaar geknutseld, zei de politie. Zij onderzoekt wie de afzender is. Ook de afdeling van het Openbaar Ministerie in Parijs die terrorismezaken behandelt is ingeschakeld.

Berlijn

Woensdag onderschepte de postkamer van het Duitse ministerie van Financiën in Berlijn een brief met springstof en een ontstekingsmechanisme erin die was gericht aan minister Wolfgang Schäuble. Een linkse autonome groep in Griekenland, de 'Samenzwering van Vuurcellen', eiste de verantwoordelijkheid op. De autonomen verklaarden zich solidair met veroordeelde leden van hun organisatie en gelijkgezinde groepen in Griekse gevangenissen.

De Duitse politie liet zich niet uit over de echtheid van de claim. Leden van de Samenzwering van Vuurcellen verstuurden in 2011 bompakketjes naar onder anderen bondskanselier Merkel en de toenmalige Italiaanse premier Berlusconi. De verantwoordelijken werden in maart 2011 in Athene opgepakt.



Bombrief ontploft bij IMF in Parijs (Foto: ANP)